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    «Реал» — «Лас-Пальмас»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Реал» примет «Лас-Пальмас» в рамках матча 20-го тура испанской Примеры.

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    «Реал» в случае победы выйдет на первое место, обойдя «Атлетико» на 2 пункта. «Сливочные» набрали 43 очка после победы над «Валенсией» (2:1) в прошлом туре. 16 января подопечные Анчелотти разгромили «Сельту» 5:2 в Кубке Испании.

    «Лас-Пальмас» в трех пунктах от зоны вылета, при этом он находится на 14-й позиции. В прошлом туре он проиграл 1:2 «Хетафе», прервав свою 4-матчевую беспроигрышную серию.

    Прогнозы и ставки

    «Реал» выиграл 4 очных матча из 5 последних. В одном случае «Лас-Пальмас» сумел вырвать ничью. Это было в первом круге нынешнего сезона.

    • Букмекеры считают, что у гостей нет шансов: 1.16 на победу «Реала», 8.60 на ничью, 18.0 на победу «Лас-Пальмас».

    • Эксперты LiveSport.Ru рассчитывают на высокую результативность поединка. Узнать прогноз можно здесь.

    • ИИ ожидает крупной победы «Реала» со счетом 6:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал» — «Лас-Пальмас» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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