19 января в 20-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Мадрид» и «Лас-Пальмас». Начало встречи — 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Мадрид»

Турнирное положение: после первого круга «Реал» идет на втором месте в таблице Ла Лиги с 43 очками.

Последние матчи: в Кубке Испании «Реал» с трудом победил «Сельту» в дополнительное время со счетом 5:2. К 48-й минуте команда Карло Анчелотти уверенно вела со счетом 2:0 после голов Мбаппе и Винисиуса.

Но в конце встречи растеряла преимущество, пропустив два мяча. Хорошо, что в дополнительное время «Реал» собрался и додавил соперника. Голы забивали Эндрик (дважды) и Вальверде.

Ранее было поражение в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:5) и победа над «Мальоркой» (3:0) в полуфинале.

Не сыграют: травмированы — Алаба (з), Чуамени (п), Камавинга (п), Карвахаль (з), Милитао (з), дисквалифицирован — Модрич (п).

Состояние команды: главное проблемой «Реала» весь сезон остается слабая игра в обороне после травм ключевых игроков. Анчелотти, как не пытается, так и не может решить эту проблему на протяжении всего сезона.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: сейчас «Лас-Пальмас» идет на 14-м месте в таблице Примеры с 22 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 19-м туре команда уступила на своем поле «Хетафе» со счетом 1:2. Первый тайм получился откровенно скучным и не принес забитых мячей, все основные события развернулись после перерыва.

Сначала на 56-й минуте нападающий «Лас-Пальмас» Фабиу Силва не реализовал пенальти, соперник воспрял духом и забил в ответ два мяча. «Канарейки» смогли забить лишь гол престижа в исполнении Янузая на 88-й минуте.

До этого было разгромное поражение от «Эльче» (0:4) в Кубке Испании и победа дома в чемпионате над «Эспаньолом» (1:0).

Не сыграют: дисквалифицирован — Эссуго (п), под вопросом выход Хосе Кампаньи (п) и Марвина (п).

Состояние команды: команда молодого тренера Диего Мартинеса показывает качественный футбол в этом сезоне, старается играть в атаку даже против более сильных соперников.

Всего у «Лас-Пальмаса» уже 24 забитых мяча в 19 играх. Линия атаки у команды тоже достаточно именитая по именам (Хайме Мата, Сандро Рамирес, Янузай, Фабиу Силва, Молейро).

Статистика для ставок

В первом круге матч завершился вничью (1:1)

В прошлом сезоне «Реал» выиграл дома (2:0)

Матч на Канарах также завершился победой «сливочных» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Реала» дают 1,19, а на «Лас-Пальмас» — 16,5, ничью букмекеры оценивают в 8,40.

Тотал меньше 3,5 идет за 2,04, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,83.

Прогноз: «Реал» играет в свое удовольствие и часто матчи команды в Примере заканчиваются с очень результативным счетом. «Лас-Пальмас» тоже проповедует атакующий футбол и способен хотя бы раз поразить ворота королевского клуба.

Основная ставка: тотал больше 3,5 за 1,83.

Прогноз: также можно заиграть гораздо более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 4,5 за 3,80.