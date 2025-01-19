ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянУсиленная подготовка. Клубы топ-6 РПЛ вовсю строят планы на вторую часть сезона Ролан Гусев«Газзаев любил атакующий футбол». Ролан Гусев — о начавшихся сборах «Динамо» и своей невероятной результативности в ЦСКА Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен (его промоутер)10 вещей, в которые легче поверить, чем в завершение карьеры Тайсона Фьюри
    Все новости спорта

    Нас ждет голевое изобилие

    «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас». «Королевский клуб» подустал — на что лучше сделать ставку в его матче 19 января? Ответ — в нашем прогнозе на чемпионат Испании с коэффициентами 1.83 и 3.80

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Лас-Пальмас Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе
    19 января в 20-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Мадрид» и «Лас-Пальмас». Начало встречи — 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 19 Января 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 18:15 Лас-Пальмас

    Лас-Пальмас

  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •

    «Реал Мадрид»

    Турнирное положение: после первого круга «Реал» идет на втором месте в таблице Ла Лиги с 43 очками.

    Последние матчи: в Кубке Испании «Реал» с трудом победил «Сельту» в дополнительное время со счетом 5:2. К 48-й минуте команда Карло Анчелотти уверенно вела со счетом 2:0 после голов Мбаппе и Винисиуса.

    Реал Мадрид — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров

    Но в конце встречи растеряла преимущество, пропустив два мяча. Хорошо, что в дополнительное время «Реал» собрался и додавил соперника. Голы забивали Эндрик (дважды) и Вальверде.

    Ранее было поражение в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:5) и победа над «Мальоркой» (3:0) в полуфинале.

  • Великий комбинатор. Как «негодяй» Лапорта удерживает «Барселону» на вершине
  • Уверенная победа каталонцев в Суперкубке Испании стала очередным успехом президента клуба, добытой вопреки ожиданиям и обстоятельствам
  • 15/01/2025

    • Не сыграют: травмированы — Алаба (з), Чуамени (п), Камавинга (п), Карвахаль (з), Милитао (з), дисквалифицирован — Модрич (п).

    Состояние команды: главное проблемой «Реала» весь сезон остается слабая игра в обороне после травм ключевых игроков. Анчелотти, как не пытается, так и не может решить эту проблему на протяжении всего сезона.

    «Лас-Пальмас»

    Турнирное положение: сейчас «Лас-Пальмас» идет на 14-м месте в таблице Примеры с 22 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 19-м туре команда уступила на своем поле «Хетафе» со счетом 1:2. Первый тайм получился откровенно скучным и не принес забитых мячей, все основные события развернулись после перерыва.

    Сначала на 56-й минуте нападающий «Лас-Пальмас» Фабиу Силва не реализовал пенальти, соперник воспрял духом и забил в ответ два мяча. «Канарейки» смогли забить лишь гол престижа в исполнении Янузая на 88-й минуте.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    До этого было разгромное поражение от «Эльче» (0:4) в Кубке Испании и победа дома в чемпионате над «Эспаньолом» (1:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Эссуго (п), под вопросом выход Хосе Кампаньи (п) и Марвина (п).

    Состояние команды: команда молодого тренера Диего Мартинеса показывает качественный футбол в этом сезоне, старается играть в атаку даже против более сильных соперников.

    Всего у «Лас-Пальмаса» уже 24 забитых мяча в 19 играх. Линия атаки у команды тоже достаточно именитая по именам (Хайме Мата, Сандро Рамирес, Янузай, Фабиу Силва, Молейро).

    Статистика для ставок

    • В первом круге матч завершился вничью (1:1)

    • В прошлом сезоне «Реал» выиграл дома (2:0)

    • Матч на Канарах также завершился победой «сливочных» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Реала» дают 1,19, а на «Лас-Пальмас» — 16,5, ничью букмекеры оценивают в 8,40.

    Тотал меньше 3,5 идет за 2,04, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,83.

    Прогноз: «Реал» играет в свое удовольствие и часто матчи команды в Примере заканчиваются с очень результативным счетом. «Лас-Пальмас» тоже проповедует атакующий футбол и способен хотя бы раз поразить ворота королевского клуба.

    Основная ставка: тотал больше 3,5 за 1,83.

    Прогноз: также можно заиграть гораздо более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 4,5 за 3,80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Жирона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лада — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Болонья — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бохум — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хольштайн Киль — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лестер — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Леганес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 19.01.2025. Прогнозы на футбол. Нас ждет голевое изобилие
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры