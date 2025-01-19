Реал Мадрид
Лас-Пальмас
«Реал Мадрид»
Турнирное положение: после первого круга «Реал» идет на втором месте в таблице Ла Лиги с 43 очками.
Последние матчи: в Кубке Испании «Реал» с трудом победил «Сельту» в дополнительное время со счетом 5:2. К 48-й минуте команда Карло Анчелотти уверенно вела со счетом 2:0 после голов Мбаппе и Винисиуса.
Реал Мадрид — Лас-Пальмас: коэффициенты букмекеров
Но в конце встречи растеряла преимущество, пропустив два мяча. Хорошо, что в дополнительное время «Реал» собрался и додавил соперника. Голы забивали Эндрик (дважды) и Вальверде.
Ранее было поражение в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:5) и победа над «Мальоркой» (3:0) в полуфинале.
Не сыграют: травмированы — Алаба (з), Чуамени (п), Камавинга (п), Карвахаль (з), Милитао (з), дисквалифицирован — Модрич (п).
Состояние команды: главное проблемой «Реала» весь сезон остается слабая игра в обороне после травм ключевых игроков. Анчелотти, как не пытается, так и не может решить эту проблему на протяжении всего сезона.
«Лас-Пальмас»
Турнирное положение: сейчас «Лас-Пальмас» идет на 14-м месте в таблице Примеры с 22 очками.
Последние матчи: в 19-м туре команда уступила на своем поле «Хетафе» со счетом 1:2. Первый тайм получился откровенно скучным и не принес забитых мячей, все основные события развернулись после перерыва.
Сначала на 56-й минуте нападающий «Лас-Пальмас» Фабиу Силва не реализовал пенальти, соперник воспрял духом и забил в ответ два мяча. «Канарейки» смогли забить лишь гол престижа в исполнении Янузая на 88-й минуте.
До этого было разгромное поражение от «Эльче» (0:4) в Кубке Испании и победа дома в чемпионате над «Эспаньолом» (1:0).
Не сыграют: дисквалифицирован — Эссуго (п), под вопросом выход Хосе Кампаньи (п) и Марвина (п).
Состояние команды: команда молодого тренера Диего Мартинеса показывает качественный футбол в этом сезоне, старается играть в атаку даже против более сильных соперников.
Всего у «Лас-Пальмаса» уже 24 забитых мяча в 19 играх. Линия атаки у команды тоже достаточно именитая по именам (Хайме Мата, Сандро Рамирес, Янузай, Фабиу Силва, Молейро).
Статистика для ставок
- В первом круге матч завершился вничью (1:1)
- В прошлом сезоне «Реал» выиграл дома (2:0)
- Матч на Канарах также завершился победой «сливочных» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Реала» дают 1,19, а на «Лас-Пальмас» — 16,5, ничью букмекеры оценивают в 8,40.
Тотал меньше 3,5 идет за 2,04, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,83.
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Прогноз: «Реал» играет в свое удовольствие и часто матчи команды в Примере заканчиваются с очень результативным счетом. «Лас-Пальмас» тоже проповедует атакующий футбол и способен хотя бы раз поразить ворота королевского клуба.
Основная ставка: тотал больше 3,5 за 1,83.
Прогноз: также можно заиграть гораздо более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 4,5 за 3,80.