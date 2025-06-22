Вондроусова — Ван. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Берлине 22 июня 2025 года

Маркета Вондроусова из Чехии сыграет против Синьюй Ван из Китая в финале турнира в Берлине. Матч пройдёт 22 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вондроусова — Ван, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Вондроусова

В полуфинале «пятисотника» Маркета Вондроусова совершила сенсацию, выиграв у первой ракетки мира Арины Соболенко (6:2, 6:4). На корте спортсменки провели 1 час 22 минуты.

Теннисистка из Чехии в поединке против беларуски организовала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

На соревнованиях в Берлине Маркета Вондроусова переиграла Онс Жабер из Туниса (6:4, 6:1), россиянку Диану Шнайдер (6:3, 6:7, 6:3) и американку Мэдисон Киз (7:5, 7:6).

Прогнозы на теннис

На данный момент Маркета Вондроусова занимает 164 место.

Ван

Синьюй Ван выдаёт победную серию из шести матчей, китайская теннисистка стартовала на турнире в Берлине с квалификации. В отборочных играх спортсменка выиграла у Тальи Гибсон из Австралии (3:6, 7:6, 7:5) и Онс Жабер из Туниса (6:1, 3:6, 6:0).

Таким образом Ван обеспечила себе место в основной сетке турнира, в первом круге теннисистка из Китая переиграла австралийку Дарью Касаткину (6:3, 6:2).

За выход в четверьфинал берлинского «пятисотника» Ван выиграла у второй ракетки мира

Коко Гауфф (6:3, 6:3).

Потом была битва против испанской соперницы Паулы Бадосы, которую Ван выиграла досрочно (6:1).

В полуфинале немецкого «пятисотника» Синьюй Ван оказалась сильнее россиянки Людмилы Самсоновой (6:4, 6:1).

На данный момент Синьюй Ван занимает 49 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Вондроусову в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Ван букмекеры предлагают за 2.70.

Прогноз: Маркета Вондроусова преподнесла на турнире в Берлине неожиданный для всех результат, выиграв у первой ракетки Арины Соболенко. На этом фоне чешка может поймать кураж, ставим на то, что Вондроусова выиграет титул в Берлине.

Рекомендуемая ставка: Фора Вондроусовой (-3.5) с коэффициентом 1.95.