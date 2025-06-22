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    Вондроусова выиграет титул в Берлине?

    Вондроусова — Ван. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Берлине 22 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Вондроусова — Ван
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    Маркета Вондроусова
    Маркета Вондроусова из Чехии сыграет против Синьюй Ван из Китая в финале турнира в Берлине. Матч пройдёт 22 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вондроусова — Ван, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Берлин. Женщины 22 Июня 2025 года

    Маркета Вондроушова

  • Чехия
    •  Маркета Вондроушова 13:00 Синьюй Ван

    Синьюй Ван

  • Китай
    •

    Вондроусова

    В полуфинале «пятисотника» Маркета Вондроусова совершила сенсацию, выиграв у первой ракетки мира Арины Соболенко (6:2, 6:4). На корте спортсменки провели 1 час 22 минуты.

    Теннисистка из Чехии в поединке против беларуски организовала три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта.

    На соревнованиях в Берлине Маркета Вондроусова переиграла Онс Жабер из Туниса (6:4, 6:1), россиянку Диану Шнайдер (6:3, 6:7, 6:3) и американку Мэдисон Киз (7:5, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Маркета Вондроусова занимает 164 место.

    Ван

    Синьюй Ван выдаёт победную серию из шести матчей, китайская теннисистка стартовала на турнире в Берлине с квалификации. В отборочных играх спортсменка выиграла у Тальи Гибсон из Австралии (3:6, 7:6, 7:5) и Онс Жабер из Туниса (6:1, 3:6, 6:0).

    Таким образом Ван обеспечила себе место в основной сетке турнира, в первом круге теннисистка из Китая переиграла австралийку Дарью Касаткину (6:3, 6:2).

    За выход в четверьфинал берлинского «пятисотника» Ван выиграла у второй ракетки мира
    Коко Гауфф (6:3, 6:3).

    Потом была битва против испанской соперницы Паулы Бадосы, которую Ван выиграла досрочно (6:1).

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    В полуфинале немецкого «пятисотника» Синьюй Ван оказалась сильнее россиянки Людмилы Самсоновой (6:4, 6:1).

    На данный момент Синьюй Ван занимает 49 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Вондроусову в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Ван букмекеры предлагают за 2.70.

    Прогноз: Маркета Вондроусова преподнесла на турнире в Берлине неожиданный для всех результат, выиграв у первой ракетки Арины Соболенко. На этом фоне чешка может поймать кураж, ставим на то, что Вондроусова выиграет титул в Берлине.

    Рекомендуемая ставка: Фора Вондроусовой (-3.5) с коэффициентом 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вондроусова — Ван?

    Матч Вондроусова — Ван состоится 22 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: Финал тура WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Вондроусова — Ван?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Вондроусовой (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вондроусова — Ван?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Вондроусовой (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вондроусова — Ван?

    Смотреть матч турнира Финал тура WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вондроусова — Ван?

    Коэффициенты букмекеров: : На Вондроусову в этом матче можно поставить за 1.50, на победу Ван букмекеры предлагают за 2.70.

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    Вондроусова — Ван: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 22.06.202513:00. Вондроусова выиграет титул в Берлине?
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