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    «Интер» — «Эмполи». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 21-го тура Серии А «Интер» — «Эмполи»

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    Николо Барелла
    «Интер» на своем поле сыграет с «Эмполи» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Интер»

    «Интер» находится на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка в 19-ти матчах. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет 6 баллов, но при этом «нерадзурри» имеют две игры в запасе. На счету команды из Милана 13 побед, 5 ничьих и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 48:17.

    В прошлом туре «Интер» прервал свою шестиматчевую победную серию, поделив очки дома с «Болоньей» — 2:2. До этого подопечные Симоне Индзаги последовательно обыграли «Верону» (5:0), «Парму» (3:1), «Лацио» (6:0), «Комо» (2:0), «Кальяри» (3:0) и «Венецию» (1:0).

    «Эмполи»

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    «Эмполи» находится в середине турнирной таблицы, расположившись на 13-м месте с 20 очками. В 20-ти матчах команда из одноименного города одержала 4 победы, 8 раз сыграла вничью и столько же уступила, забив 19 голов и пропустив 25 мячей в свои ворота.

    «Синие» проиграли в четырех из пяти последних матчах в Серии А, сумев набрать очки лишь с «Венецией» (1:1) в позапрошлом туре. На прошлых выходных «Эмполи» принимал «Лечче» и уступил сопернику со счетом 1:3.

    Личные встречи

    Матч первого круга завершился крупной победой «Интера» в гостях со счетом 3:0.

    В последних 10-ти встречах на счету команды из Милана 9 побед, «Эмполи» оказался сильнее в одном случае.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Эмполи» с коэффициентом 2.20.

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