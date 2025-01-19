«Интер» на своем поле сыграет с «Эмполи» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Интер»

«Интер» находится на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка в 19-ти матчах. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет 6 баллов, но при этом «нерадзурри» имеют две игры в запасе. На счету команды из Милана 13 побед, 5 ничьих и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 48:17.

В прошлом туре «Интер» прервал свою шестиматчевую победную серию, поделив очки дома с «Болоньей» — 2:2. До этого подопечные Симоне Индзаги последовательно обыграли «Верону» (5:0), «Парму» (3:1), «Лацио» (6:0), «Комо» (2:0), «Кальяри» (3:0) и «Венецию» (1:0).

«Эмполи»

«Эмполи» находится в середине турнирной таблицы, расположившись на 13-м месте с 20 очками. В 20-ти матчах команда из одноименного города одержала 4 победы, 8 раз сыграла вничью и столько же уступила, забив 19 голов и пропустив 25 мячей в свои ворота.

«Синие» проиграли в четырех из пяти последних матчах в Серии А, сумев набрать очки лишь с «Венецией» (1:1) в позапрошлом туре. На прошлых выходных «Эмполи» принимал «Лечче» и уступил сопернику со счетом 1:3.

Личные встречи

Матч первого круга завершился крупной победой «Интера» в гостях со счетом 3:0.

В последних 10-ти встречах на счету команды из Милана 9 побед, «Эмполи» оказался сильнее в одном случае.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Эмполи» с коэффициентом 2.20.