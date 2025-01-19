Флик: Мы создавали моменты, но были неточны

Главный тренерподвел итог матча против(1:1).

«Мы хотели победить, и у нас были возможности для этого. Мы разочарованы тем, что не забили больше голов. Вы можете видеть, что значит играть здесь, на поле "Хетафе". Они хорошо обороняются. Мы создавали моменты, но были неточны.

Мы должны двигаться дальше. Я повторяю, что у нас были моменты, особенно в первом тайме. Но, я думаю, нам не хватило точности в передачах.

Этот стадион бурно реагировал на каждый эпизод, на каждый контакт. Я никогда не испытывал ничего подобного. Для меня это что-то новое, я должен к этому привыкнуть», — цитирует Флика As.

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По итогам этой игры позиции команд остались прежними: «Барселона» (39 очков) — третья, «Хетафе» (20 баллов) — 17-й.