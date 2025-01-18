Стало известно, когда «Реал» может уволить Анчелотти

может покинуть пост главного тренерадо завершения текущего сезона.

По информации Relevo, президент «Реала» Флорентино Перес уволит Анчелотти в том случае, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

«Реал» занимает 20-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов после шести туров. В оставшихся матчах общего этапа «Королевский клуб» сыграет с «Зальцбургом» и «Брестом».

Источник утверждает, что временным тренером «Реала» после увольнения Анчелотти станет директор клуба Сантьяго Солари.

Напомним, ранее сообщалось, что летом 2025 года пост главного тренера «Реала» займет Хаби Алонсо, который в настоящее время работает в леверкузенском «Байере».