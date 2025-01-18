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    Стало известно, когда «Реал» может уволить Анчелотти

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    Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера «Реала» до завершения текущего сезона.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    По информации Relevo, президент «Реала» Флорентино Перес уволит Анчелотти в том случае, если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Реал» занимает 20-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов после шести туров. В оставшихся матчах общего этапа «Королевский клуб» сыграет с «Зальцбургом» и «Брестом».

    Источник утверждает, что временным тренером «Реала» после увольнения Анчелотти станет директор клуба Сантьяго Солари.

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    • Напомним, ранее сообщалось, что летом 2025 года пост главного тренера «Реала» займет Хаби Алонсо, который в настоящее время работает в леверкузенском «Байере».

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