17 января в Риме состоится поединок 21-го тура итальянской Серии А, в которомприметна поле стадиона «Олимпико». Начало игры в 22:45 мск.

Обе команды перед этим матчем имеют свою беспроигрышную серию. «Рома» не проигрывает уже 5 матчей. «Дженоа» держится без поражений третий матч подряд. При этом соперники являются соседями по турнирной таблице. Располагаясь на 10-м месте, «Рома» имеет 24 очка и опережает генуйцев всего на один пункт.

«Римляне» в пролом туре довольствовались ничьей 2:2 с «Болоньей», а перед этим они всухую 2:0 обыграли «Лацио». «Дженоа» второй матч подряд играет на ноль. Ранее она расписала нулевую с «Лечче» и со счетом 1:0 выиграла у «Пармы».

Прогнозы и ставки

Между собой команды в последнее время играют скромно. В прошлый раз римский поединок закончился в пользу хозяев со счетом 1:0. В сентябре была зафиксирована ничья 1:1.

Букмекеры полагают, что именно «Рома» должна быть фаворитом встречи. Коэффициенты составляют 1.49 на хозяев и 7.90 на гостей.

Эксперты LiveSport.Ru ожидают от встречи упорной борьбы. Они предложили свой прогноз с коэффициентом 2.00.

ожидают от встречи упорной борьбы. Они предложили свой прогноз с коэффициентом 2.00. ИИ ждет минимальной победы «Ромы» с результатом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Дженоа» смотрите на сайте LiveCup.Run. Там же ищите стартовые составы и статистику команд.

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