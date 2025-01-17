ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего СимеонеПримера. «Атлетико» сыграет на выезде с «Леганесом», «Хетафе» примет «Барселону», «Реал» — «Лас-Пальмас»
  • 18:53
    • «Авангард» без проблем победил ЦСКА в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Рома» — «Дженоа»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Дженоа Рома Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    17 января в Риме состоится поединок 21-го тура итальянской Серии А, в котором «Рома» примет «Дженоа» на поле стадиона «Олимпико». Начало игры в 22:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Обе команды перед этим матчем имеют свою беспроигрышную серию. «Рома» не проигрывает уже 5 матчей. «Дженоа» держится без поражений третий матч подряд. При этом соперники являются соседями по турнирной таблице. Располагаясь на 10-м месте, «Рома» имеет 24 очка и опережает генуйцев всего на один пункт.

    «Римляне» в пролом туре довольствовались ничьей 2:2 с «Болоньей», а перед этим они всухую 2:0 обыграли «Лацио». «Дженоа» второй матч подряд играет на ноль. Ранее она расписала нулевую с «Лечче» и со счетом 1:0 выиграла у «Пармы».

    Прогнозы и ставки

    Между собой команды в последнее время играют скромно. В прошлый раз римский поединок закончился в пользу хозяев со счетом 1:0. В сентябре была зафиксирована ничья 1:1.

    • Букмекеры полагают, что именно «Рома» должна быть фаворитом встречи. Коэффициенты составляют 1.49 на хозяев и 7.90 на гостей.

    • Эксперты LiveSport.Ru ожидают от встречи упорной борьбы. Они предложили свой прогноз с коэффициентом 2.00.

    • ИИ ждет минимальной победы «Ромы» с результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рома» — «Дженоа» смотрите на сайте LiveCup.Run. Там же ищите стартовые составы и статистику команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рома» и «Дженоа» забьют друг другу
  • «Рома» — «Дженоа». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли команда Головина прервать серию неудач?
  • «Монпелье» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Смогут ли «Айнтрахт» и «Боруссия» определить сильнейшего?
  • «Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.43
  • Экспресс дня 17 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монпелье — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ланс — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры