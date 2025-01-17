В пятницу, 17 января, в поединке 21-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле примет «Дженоа». Начало встречи — в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: римский коллектив является только середняком текущего сезоне Серии А.

В настоящий момент «волчица» имеет в своем активе 24 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Команда из Рима смогла 28 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «желто-красные» сыграли вничью с «Болоньей» (2:2).

До этого же римляне смогли переиграть «Лацио» (2:0), но поделили очки с «Миланом» (1:1).

Прогнозы и ставки на Серию А

Перед этим «волшебная» победила «Парму» (5:0) в чемпионате страны и «Сампдорию» (4:1) — в Кубке.

Не сыграют: травмирован в составе команды из столицы Италии только Брайан Кристанте.

Состояние команды: в последнее время «Рома» стала набирать ход и подниматься по турнирной таблице. С приходом в команду Клаудио Раньери результаты столичной команды пошли вверх.

«Рома» все равно остается хорошей командой, поэтому еще может побороться за место в зоне еврокубков, Кубок Италии и Лигу Европы.

«Дженоа»

Турнирное положение: генуэзская команда также является середняком Серии А.

Сейчас в активе «грифонов» 23 очка и 11-е место в турнирной таблице.

Коллектив из Генуи забил 17 мячей, а пропустил — 27.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-синие» победили «Парму» (1:0) и «Эмполи» (2:1), а также сыграли вничью с «Лечче» (0:0).

До этого же генуэзцы уступили «Наполи» (1:2).

Также перед этим «Дженоа» поделил очки с «Миланом» (0:0) и «Торино» (0:0).

Не сыграют: в лазарете находятся Хонест Аханор, Калеб Экубан, Руслан Малиновский, Брук Нортон-Каффи и Витинья.

Состояние команды: подопечные Патрика Виейра крайне плохо стартовали в текущем сезоне и долго были аутсайдерами, но в последнее набрали отличную форму и почти не проигрывают, поэтому стали середняками.

Думается, что «Дженоа» так особо и не будет ни за что бороться. До еврокубков далеко, до зоны выживания — тоже, а из Кубка команда уже вылетела.

Статистика для ставок

«Рома» не проигрывает на протяжении 5 матчей подряд во всех турнирах

«Дженоа» проиграл только 1 из последних 10 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче в первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.05, а победа «Дженоа» — в 6.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в последнее время команды почти всегда забивают, поэтому поставим на то, что обе забьют.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: обе команды находятся в прекрасной форме, поэтому думается, что вполне вероятна ничья в этой игре.

Ставка: ничья за 4.05.