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    Игрок «Пари НН» Магкеев: Надо менять психологию, всех можно обыграть

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    Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев заявил, что команде нужно очень много работать во всех направлениях.

    Станислав Магкеев — игрок «Пари НН»
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    Станислав Магкеев — игрок «Пари НН»

    «В первую очередь нам надо менять психологию: что всех можно обыграть, не нужно смотреть на эмблему. И тем более мы дома набрали только пять очков. Это неприемлемо, конечно. Одна победа за год.

    Те болельщики, которые ходят на стадион на каждую игру, хотят видеть другое. Мы это прекрасно понимаем. И нам нужно очень много работать во всех направлениях», — приводит слова Магкеева «Матч ТВ».

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