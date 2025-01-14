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    Вратарь «Пари НН»: Шанс поиграть в Европе я уже упустил

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    Голкипер «Пари НН» Никита Медведев высказался о перспективах вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ.

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    «Как оцениваю игру Сафонова в ПСЖ? Матвей — молодец. Он показывает хорошую игру. Сафонов может служить ориентиром не только для других наших вратарей, но и вообще для всех российских футболистов. Хотелось бы пожелать удачи Матвею. Я верю, что у него все получится. За полгода он уже создал головную боль для тренера ПСЖ, и это уже очень большой результат.

    Нет ли у меня желания попробовать свои силы в Европе? Мне уже 30 лет. Шанс поиграть в Европе я уже упустил. Мы сейчас находимся в небольшой изоляции, и это не так просто, как могло быть раньше. Думаю, в Европу я уже не поеду», — цитирует Медведева издание Евро-Футбол.Ру.

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    • Напомним, что летом 2024-го года Сафонов перешел из «Краснодара» в ПСЖ. В нынешнем сезоне российский голкипер провел за парижан 8 матчей во всех турнирах.

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