Вратарь «Пари НН»: Шанс поиграть в Европе я уже упустил

Голкипервысказался о перспективах вратаря

«Как оцениваю игру Сафонова в ПСЖ? Матвей — молодец. Он показывает хорошую игру. Сафонов может служить ориентиром не только для других наших вратарей, но и вообще для всех российских футболистов. Хотелось бы пожелать удачи Матвею. Я верю, что у него все получится. За полгода он уже создал головную боль для тренера ПСЖ, и это уже очень большой результат.

Нет ли у меня желания попробовать свои силы в Европе? Мне уже 30 лет. Шанс поиграть в Европе я уже упустил. Мы сейчас находимся в небольшой изоляции, и это не так просто, как могло быть раньше. Думаю, в Европу я уже не поеду», — цитирует Медведева издание Евро-Футбол.Ру.

Напомним, что летом 2024-го года Сафонов перешел из «Краснодара» в ПСЖ. В нынешнем сезоне российский голкипер провел за парижан 8 матчей во всех турнирах.