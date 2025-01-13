Мостовой о победе «Барсы» над «Реалом»: Будто вернулся во времена Месси и Роналдиньо

Бывший футболист «Спартака»признался, что его впечатлила играпротив мадридскогов финале Суперкубка Испании.

«Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:2. При этом большую часть второго тайма каталонская команда играла в меньшинстве после удаления польского вратаря Войцеха Щенсного.

«Это было впечатляюще. Будто вернулся во времена Месси, Роналдиньо и компании, когда команды по пять-шесть мячей забивали друг другу — и мы смотрели не просто матч, а настоящее шоу.

Если говорить об игре, то можно сказать, что "Реал" провалил ее, а "Барселона" реализовала все, что можно было. Такое бывает, потому футбол и прекрасен.

Это был настоящий праздник на глазах у десятков тысяч человек на стадионе и миллионов, а то и миллиардов у телевизоров», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».