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    Кайл УокерТрансферный дайджест. 6 — 13 января
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    Мостовой о победе «Барсы» над «Реалом»: Будто вернулся во времена Месси и Роналдиньо

    Футбол Барселона Реал Мадрид Суперкубок Испании Футбол Испании
    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой признался, что его впечатлила игра «Барселоны» против мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:2. При этом большую часть второго тайма каталонская команда играла в меньшинстве после удаления польского вратаря Войцеха Щенсного.

    «Это было впечатляюще. Будто вернулся во времена Месси, Роналдиньо и компании, когда команды по пять-шесть мячей забивали друг другу — и мы смотрели не просто матч, а настоящее шоу.

    Если говорить об игре, то можно сказать, что "Реал" провалил ее, а "Барселона" реализовала все, что можно было. Такое бывает, потому футбол и прекрасен.

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    • Это был настоящий праздник на глазах у десятков тысяч человек на стадионе и миллионов, а то и миллиардов у телевизоров», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

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