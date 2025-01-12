Корнаухов высказался о возможном уходе Хвичи из «Наполи»

Экс-защитникподелился мнением о вероятном уходе полузащитникаиз

«В личном разговоре Хвича подтвердил Конте, что хочет уйти, и переговоры идут. Если он этой зимой перейдёт, то какой смысл Конте его наигрывать? Хотя футболист очень классный, он действительно поможет "Наполи" и Конте в этом году побороться за чемпионство. Хвича уже испытал чемпионство с "Наполи", он был очень ярок.

Прошлый год, может, не совсем удался, но с приходом Конте всё возобновилось, команда борется за победу в Серии А, и этот футболист очень бы помогал… За него дадут хорошие деньги, а на них тоже можно найти классного футболиста. Но насколько он впишется… Потому что Хвича был как влитой», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о том, что Хвича Кварацхелия может перейти в ПСЖ. Парижане уже ведут переговоры с руководством «Наполи» по поводу возможной сделки.