Стало известно, сколько ПСЖ предложил «Наполи» за трансфер Хвичи

Руководствосделало предложениепо поводу трансфера полузащитника неаполитанцев. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что ПСЖ предложил «Наполи» более 60-и млн. евро. Эта сумма ниже той, которую хочет получить руководство неаполитанцев, но у боссов парижан есть уверенность, что переговоры идут в положительном ключе.

Ранее главный тренер «Наполи» Антонио Конте подтвердил, что Кварацхелия намерен покинуть итальянский клуб.

В нынешнем сезоне Хвича провел за неаполитанцев 17 матчей в рамках Серии А, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.