Конте: Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован

Главный тренервысказался о будущем в команде полузащитника

«Кварацхелия попросил продать его. Я очень разочарован. Я потратил шесть месяцев, пытаясь доказать ему, что можно сделать что-то важное. Также велась работа клуба по продлению контракта Кварацхелии. Спустя шесть месяцев мы вернулись к исходной точке», — приводит слова Конте журналист Клаудио Руссо.

Ранее сообщалось, что Конте может продолжить карьеру в «ПСЖ».

В этом сезоне Кварахцелия сыграл в итальянской Серии А 17 матчей, забил в них 5 мячей и сделал три голевые передачи.