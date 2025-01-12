Ибрагимович — о возможном переходе Рашфорда в «Милан»: Это непростая сделка

Советник владельцаподелился мнением о возможном переходе нападающегов «россонери».

«Я хорошо знаю Маркуса, мы играли вместе, когда он был молод. "Милан" — один из крупнейших клубов в мире, все игроки хотят быть здесь.

Это непростая сделка. Посмотрим, решимся ли мы начать переговоры», — приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что Рашфорд покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Один из претендентов на подписание форварда — «Милан».

В нынешнем сезоне Рашфорд провел за «манкунианцев» 15 матчей в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.