«Милан» и «Боруссия» запросили у «Манчестер Юнайтед» условия для сделки по Рашфорду

Известный инсайдерподтвердил, чтопокинет вв январе.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» уже ведет переговоры с потенциальными покупателями.

В данном случае речь идет о «Милане» и дортмунсдкой «Боруссии». Оба клуба запросили условия для заключения сделки.

Также отмечается, что к Рашфорду обращались представители «Галатасарая». Игрок сообщил турецкому клубу, что хочет продолжить карьеру в одном из чемпионатом «Большой пятерки».

Напомним, после назначения Рубена Аморима на пост главного тренера Рашфорд перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед» на матчи АПЛ.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рашфорда в 55 миллионов евро.