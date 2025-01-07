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    «Милан» и «Боруссия» запросили у «Манчестер Юнайтед» условия для сделки по Рашфорду

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    Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Маркус Рашфорд покинет в «Манчестер Юнайтед» в январе.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    По данным источника, «Манчестер Юнайтед» уже ведет переговоры с потенциальными покупателями.

    В данном случае речь идет о «Милане» и дортмунсдкой «Боруссии». Оба клуба запросили условия для заключения сделки.

    Также отмечается, что к Рашфорду обращались представители «Галатасарая». Игрок сообщил турецкому клубу, что хочет продолжить карьеру в одном из чемпионатом «Большой пятерки».

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    • Напомним, после назначения Рубена Аморима на пост главного тренера Рашфорд перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед» на матчи АПЛ.

    Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рашфорда в 55 миллионов евро.

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