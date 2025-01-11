Мостовой: Не думаю, что Батракова захочет хорошая команда в Европе

Известный в прошлом футболиствысказался о возможном переезде хавбека «Локомотива»в европейский чемпионат.

«Проблема в том, что многие не захотят уходить: "Зачем нам туда, если нас и здесь неплохо кормят?" Так всегда было, есть и будет. В Европе же многие не знают, что в России такие зарплаты высокие.

Есть хороший пример Кузяева. Был в "Зените", купался в золоте, но решил уйти и попробовать свои силы, рискнул. Молодец! У него в три раза зарплата меньше, клуб бьется за выживание. Далеру — респект большой! Пойдет на такое тот же Батраков? Он только-только выстрелил. Неизвестно, что будет через два-три года. Многие шумели, а потом пропадали — и все, нет их.

Не думаю, что Алексея захочет хорошая команда в Европе. Скажут: "Ну, здорово! Только мы таких и в Аргентине, Бразилии, Франции найдем". А узнают еще, какая зарплата, так вообще посмеются и развернутся сразу.

Конечно, по потенциалу многие наши ребята могут играть в крепких командах из Европы, я всегда это говорил. На месте "Локомотива", если поступит хорошее предложение, отпускал бы Батракова без сомнений и раздумий. И на месте Алексея бы точно ехал. Жаль, что у нас только Головин — единственный пример сильного, яркого и стабильного футболиста из России за пределами чемпионата страны», приводит слова Мостового «Советский спорт».