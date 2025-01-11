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    Мостовой: Не думаю, что Батракова захочет хорошая команда в Европе

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    Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о возможном переезде хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в европейский чемпионат.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Проблема в том, что многие не захотят уходить: "Зачем нам туда, если нас и здесь неплохо кормят?" Так всегда было, есть и будет. В Европе же многие не знают, что в России такие зарплаты высокие.

    Есть хороший пример Кузяева. Был в "Зените", купался в золоте, но решил уйти и попробовать свои силы, рискнул. Молодец! У него в три раза зарплата меньше, клуб бьется за выживание. Далеру — респект большой! Пойдет на такое тот же Батраков? Он только-только выстрелил. Неизвестно, что будет через два-три года. Многие шумели, а потом пропадали — и все, нет их.

    Не думаю, что Алексея захочет хорошая команда в Европе. Скажут: "Ну, здорово! Только мы таких и в Аргентине, Бразилии, Франции найдем". А узнают еще, какая зарплата, так вообще посмеются и развернутся сразу.

    Конечно, по потенциалу многие наши ребята могут играть в крепких командах из Европы, я всегда это говорил. На месте "Локомотива", если поступит хорошее предложение, отпускал бы Батракова без сомнений и раздумий. И на месте Алексея бы точно ехал. Жаль, что у нас только Головин — единственный пример сильного, яркого и стабильного футболиста из России за пределами чемпионата страны», приводит слова Мостового «Советский спорт».

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