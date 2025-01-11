«Боруссия» М — «Бавария»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче забил нападающий гостей Гарри Кейн на 68-й минуте.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия М — Бавария 0:1
Гол: 0:1 Гарри Кейн (пенальти) (68') Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли (Штефан Ляйнер, 82'), Нико Эльведи, Лукас Улльрих (Shio Fukuda, 90'), Филипп Зандер (Томаш Чванчара, 82'), Юлиан Вайгль, Рокко Райтц, Робин Хак (Лука Нец, 62'), Алассан Плеа (Кевин Штёгер, 62'), Тим Кляйндинст, Kou Itakura Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Ким Мин Джэ, Эрик Дайер, Лерой Зане (Серж Гнабри, 74'), Майкл Олисе, Леон Горецка, Альфонсо Дэвис, Конрад Лаймер, Гарри Кейн, Томас Мюллер (Кингсли Коман, 60') Предупреждения: Джозеф Скалли (53'), Лукас Улльрих (66'), Ким Мин Джэ (81'), Юлиан Вайгль (90')
После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 39-ю очками в активе. «Боруссия» М располагается на 10-й позиции с 24 баллами.