Кечинов: Не вижу замены Угальде в «Спартаке»

Бывший игроквысказался о возможном уходе нападающего

«Потянет ли он уровень? Сложно судить об этом. Понятно, что сейчас многие клубы проявляют к нему интерес, ведь он был очень ярок в прошлом году. Особенно в концовке. Раньше писали, что им интересуются команды АПЛ, сейчас — "ПСЖ". Будет еще много информации на эту тему. А вот потянет ли он более высокий уровень футбола, мне сложно сказать. Просто потому, что не с чем сравнивать. В РПЛ он сейчас один из лучших, но наш чемпионат и французский мы не может сравнивать. Понятно, что в "ПСЖ" выступают футболисты, которые регулярно вызываются в свои сборные. Это звезды. Как Угальде сможет себя там проявить?

У "Спартака" есть конкретные задачи — борьба за золотые медали. Поэтому сначала надо этого добиться, а потом уже можно думать о продаже, в случае поступления действительно интересного предложения, и за хорошие деньги.

Пока я не вижу замены Угальде. Николсон — это игрок не того уровня. Он не для борьбы за золотые медали. Виллиан Жозе — тоже пока непонятное приобретение», — цитирует Кечинова «Евро-Футбол. Ру».