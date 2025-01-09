1-й таймРеал — МальоркаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем«Реал» — «Мальорка». Онлайн
  • 21:17
    • «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Диалло
  • 21:07
    • «Реал» Мадрид — «Мальорка»: стартовые составы на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
    Все новости спорта

    Кечинов: Не вижу замены Угальде в «Спартаке»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе нападающего Манфреда Угальде в «ПСЖ».

    Валерий Кечинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Кечинов

    «Потянет ли он уровень? Сложно судить об этом. Понятно, что сейчас многие клубы проявляют к нему интерес, ведь он был очень ярок в прошлом году. Особенно в концовке. Раньше писали, что им интересуются команды АПЛ, сейчас — "ПСЖ". Будет еще много информации на эту тему. А вот потянет ли он более высокий уровень футбола, мне сложно сказать. Просто потому, что не с чем сравнивать. В РПЛ он сейчас один из лучших, но наш чемпионат и французский мы не может сравнивать. Понятно, что в "ПСЖ" выступают футболисты, которые регулярно вызываются в свои сборные. Это звезды. Как Угальде сможет себя там проявить?

    У "Спартака" есть конкретные задачи — борьба за золотые медали. Поэтому сначала надо этого добиться, а потом уже можно думать о продаже, в случае поступления действительно интересного предложения, и за хорошие деньги.

  • Курс на перезагрузку. Кахигао приступил к обязанностям спортивного директора «Спартака»
  • Начинать год с назначения нового спортивного директора становится традицией для «красно-белых»
  • 06/01/2025

    • Пока я не вижу замены Угальде. Николсон — это игрок не того уровня. Он не для борьбы за золотые медали. Виллиан Жозе — тоже пока непонятное приобретение», — цитирует Кечинова «Евро-Футбол. Ру».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» без проблем выйдет в финал Суперкубка Испании?
  • «Реал» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Локомотив» сдержит «Спартак» на домашней территории?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Байер» и «Боруссия» покажут зрелищный футбол, а «Астон Вилла» доставит проблемы «Вест Хэму»
  • Экспресс дня 10 января 2025 года. Прогноз и ставки
  • 4.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.97
  • Экспресс дня 9 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.40
  • Экспресс дня 10 января 2025 года
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осер — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уиком — Портсмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Стандард — Кортрейк
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры