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    Ловчев: В прошлом сезоне «Краснодару» не хватило чемпионской хватки

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    Бывший футболиста «Спартака» Евгений Ловчев объяснил, почему «Краснодар» не смог стать чемпионом в прошлом сезоне РПЛ.

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «"Краснодар" претендует на лидирующие позиции только в последние два года. "Зенит" был чемпионом шесть раз подряд, "Спартак" зарекомендовал себя за все годы существования.

    "Краснодар" не выдержал борьбы в прошлом сезоне, потому что ему не хватило чемпионской хватки. У них пока нет такого опыта.

    Галицкий когда-то и мне говорил о своей мечте, чтобы у него в команде играли 11 воспитанников. Тогда не было даже стадиона, только строилась академия. Я ответил, что это утопия. Как только появится талантливый мальчик, приедут люди из Москвы, предложат родителям машину, квартиру и заберут его.

    Игнатьев и Шапи — хороший показатель этого. Как только они почувствовали силу, начали канючить о новых контрактах. Как футболисты они не состоялись.

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    • Через время Галицкий начал закупать иностранцев и тогда вышел на ведущие позиции. Другого пути нет, этим занимаются все. Казалось бы, сейчас мы отстранены и есть хороший момент для того, чтобы заняться детским и юношеским футболом. И где это? Стало больше соревнований? За последние время мы говорим только о Батракове, больше никого нет», — приводит слова Ловчева Sport24.

    «Краснодар» занимает первое место в текущем чемпионате России после 18 туров, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

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