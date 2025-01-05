Ловчев: В прошлом сезоне «Краснодару» не хватило чемпионской хватки

Бывший футболиста «Спартака»объяснил, почемуне смог стать чемпионом в прошлом сезоне РПЛ.

«"Краснодар" претендует на лидирующие позиции только в последние два года. "Зенит" был чемпионом шесть раз подряд, "Спартак" зарекомендовал себя за все годы существования.

"Краснодар" не выдержал борьбы в прошлом сезоне, потому что ему не хватило чемпионской хватки. У них пока нет такого опыта.

Галицкий когда-то и мне говорил о своей мечте, чтобы у него в команде играли 11 воспитанников. Тогда не было даже стадиона, только строилась академия. Я ответил, что это утопия. Как только появится талантливый мальчик, приедут люди из Москвы, предложат родителям машину, квартиру и заберут его.

Игнатьев и Шапи — хороший показатель этого. Как только они почувствовали силу, начали канючить о новых контрактах. Как футболисты они не состоялись.

Через время Галицкий начал закупать иностранцев и тогда вышел на ведущие позиции. Другого пути нет, этим занимаются все. Казалось бы, сейчас мы отстранены и есть хороший момент для того, чтобы заняться детским и юношеским футболом. И где это? Стало больше соревнований? За последние время мы говорим только о Батракове, больше никого нет», — приводит слова Ловчева Sport24.

«Краснодар» занимает первое место в текущем чемпионате России после 18 туров, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.