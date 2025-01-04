Мареска подвел итоги матча между «Кристал Пэлас» и «Челси»

Наставник «Челси»оценил игру подопечных в матче 20-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Наверное, мы сделали достаточно, чтобы выиграть эту встречу. Думаю, что между первым и вторым таймами мы создали достаточно моментов, чтобы победить, но в дальнейшем нужно быть собранным, иначе игра всегда будет открытой, особенно на этом стадионе.

Любая передача, любой поворот придавали им энергии. К сожалению, в концовке мы пропустили, но в целом я думаю, что сегодня мы сделали достаточно для победы», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

Календарь и таблица АПЛ

Лондонский «Челси» набрал 36 очков в 20 матчах. Клуб идет 4-м в таблице чемпионата Англии.