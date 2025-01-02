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    «Рейнджерс» — «Селтик»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Рейнджерс Селтик
    2 января на стадионе «Айброкс» в Глазго состоится принципиальное дерби клубов «Рейнджерс» и «Селтик». Команды встретятся в рамках 21-го тура шотландской Премьер-лиги. Начало поединка в 18:00 по мск.

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    Многократный чемпионат Шотландии «Селтик» серьезно опережает «Рейнджерс» в турнирной таблице чемпионата. «Кельты» уверено лидируют с 50 очками, а хозяева идут вторыми с 36 баллами.

    Отставание увеличились за последние два тура. «Рейнджерс» проиграл 1:2 «Сент-Миррену» и сыграли вничью 2:2 с «Мотеруэллом». «Селтик» же одержал две крупные победы подряд, разгромил «Мотеруэлл» и «Сент-Джонстон» 4:0.

    Прогнозы и ставки

    В нынешнем сезоне команды встретились два раза. В чемпионате «Селтик» обыграл «Рейнджерс» 3:0, а потом одолел его в финале Кубка лиги, победив в серии пенальти.

    • Букмекеры считают «Селтик» фаворитом поединка за 1.95. Победа «Рейнджерс» выставлена за 3.65, на ничью можно поставить с коэффициентом 3.75.

    • Эксперты LiveSport.Ru уверены, что «Рейнджерс», несмотря на статус андердога, может зацепиться за очки. Они предложили две ставки в своем традиционном прогнозе.

    • Искусственный интеллект ожидает победы «Селтика» с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рейнджерс» — «Селтик», стартовые составы команд, статистику и коэффициенты букмекеров смотрите на LiveCup.Run.

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