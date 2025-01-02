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    «Рейнджерс» — «Селтик». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Чемпионат Шотландии, 2 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Селтик»
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    «Рейнджерс» — «Селтик»
    2 января в Глазго на стадионе «Айброкс» пройдет поединок между «Рейнджерс» и «Селтиком» в рамках 21-го тура шотландской Премьер-лиги. Начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Селтик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 02 Января 2025 года

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 18:00 Селтик

    Селтик

  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: По итогам 18 проведенных матчей данный коллектив из Глазго разместился на второй строке в таблице с 36 очками и на 14 пунктов отстает от лидера.

    «Рейнджерс» выиграл 11 встреч, три раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения, разница мячей составляет 31:13.

    Глазго Рейнджерс — Селтик: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В конце прошлого года «плюшевые мишки» в рамках предыдущего тура чемпионата Шотландии разошлись миром на выезде с «Мотеруэллом» со счетом 2:2. Перед этим они проиграли в гостях «Сент-Миррену» со счетом 1:2 и дома переиграли 1:0 ФК «Данди».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В декабре «Рейнджер» провели восемь встреч в различных турнирах. Начали они месяц с трех выигрышей кряду в рамках чемпионата страны, а затем была ничья дома с «Тоттенхэмом» 1:1 в Лиге Европы. Потом «сине-белые» проиграли по пенальти «Селтику» в финале Кубка лиги (3:3 основное время), после чего провели три игры в ШПЛ, где раз выиграли, раз уступили и расписали одну мировую.

    «Селтик»

    Турнирное положение: Данная команда из Глазго идет во главе таблицы шотландской Премьер-лиги, имея в активе 50 баллов и на 14 пунктов опережает ближайшего преследователя.

    «Селтик» выиграл 16 поединков из 18 проведенных и дважды сыграл вничью, разница забитых и пропущенных составляет 52:4.

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    • Последние матчи: «Кельты» несколько дней тому назад в рамках чемпионата страны на своем поле разгромили со счетом 4:0 «Сент-Джонстон». Ранее состоялась виктория с таким же результатом дома над «Мотеруэллом» и выездная мировая против «Данди Юнайтед» 0:0.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Сетлик» не знает горечи поражений вот уже на протяжении 19 встреч кряду во всех соревнованиях. За это время «зелено-белые» расписали шесть мировых исходов и 13 матчей смогли выиграть. Причем в десяти случаях виктории были с разницей в два и более мячей. И отметим еще то, что в текущем чемпионате «Селтик» еще не уступал, выиграв 16 игр из 18 проведенных и пропустил всего четыре гола.

    Статистика для ставок

    • В середине декабря «Селтик» одолел по пенальти «Рейнджерс» в финале Кубка Лиги, завершив основное время со счетом 3:3

    • А в этом чемпионате «кельты» при своих фанах разгромил «рейнджеров» со счетом 3:0

    • «Селтик» не проигрывает «Рейнджерс» вот уже в семи матчах, выиграв пять из них

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Селтик» букмекеры дают коэффициент 2.30. Ничья оценена в 3.64, а победа «Рейнджерс» оценена в 2.92.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.69 и 2.08 соответственно.

    Прогноз: Не исключаем, что команды повторят свой недавний поединок в финале Кубка лиги и смогут огорчить друг друга, и выдадут верховой исход.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.98.

    Прогноз: И также ждем, что победитель определен не будет и оппоненты пополнят свои копилки одним пунктом.

    Ставка: ничья за 3.64.

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    «Рейнджерс» — «Селтик»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на футбол. Дерби Старой Фирмы завершится вничью?
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