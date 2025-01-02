2 января в Глазго на стадионе «Айброкс» пройдет поединок между «Рейнджерс» и «Селтиком» в рамках 21-го тура шотландской Премьер-лиги. Начало — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Селтик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: По итогам 18 проведенных матчей данный коллектив из Глазго разместился на второй строке в таблице с 36 очками и на 14 пунктов отстает от лидера.

«Рейнджерс» выиграл 11 встреч, три раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения, разница мячей составляет 31:13.

Глазго Рейнджерс — Селтик: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.103.452.15Бонус€300

Последние матчи: В конце прошлого года «плюшевые мишки» в рамках предыдущего тура чемпионата Шотландии разошлись миром на выезде с «Мотеруэллом» со счетом 2:2. Перед этим они проиграли в гостях «Сент-Миррену» со счетом 1:2 и дома переиграли 1:0 ФК «Данди».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В декабре «Рейнджер» провели восемь встреч в различных турнирах. Начали они месяц с трех выигрышей кряду в рамках чемпионата страны, а затем была ничья дома с «Тоттенхэмом» 1:1 в Лиге Европы. Потом «сине-белые» проиграли по пенальти «Селтику» в финале Кубка лиги (3:3 основное время), после чего провели три игры в ШПЛ, где раз выиграли, раз уступили и расписали одну мировую.

«Селтик»

Турнирное положение: Данная команда из Глазго идет во главе таблицы шотландской Премьер-лиги, имея в активе 50 баллов и на 14 пунктов опережает ближайшего преследователя.

«Селтик» выиграл 16 поединков из 18 проведенных и дважды сыграл вничью, разница забитых и пропущенных составляет 52:4.

Последние матчи: «Кельты» несколько дней тому назад в рамках чемпионата страны на своем поле разгромили со счетом 4:0 «Сент-Джонстон». Ранее состоялась виктория с таким же результатом дома над «Мотеруэллом» и выездная мировая против «Данди Юнайтед» 0:0.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Состояние команды: «Сетлик» не знает горечи поражений вот уже на протяжении 19 встреч кряду во всех соревнованиях. За это время «зелено-белые» расписали шесть мировых исходов и 13 матчей смогли выиграть. Причем в десяти случаях виктории были с разницей в два и более мячей. И отметим еще то, что в текущем чемпионате «Селтик» еще не уступал, выиграв 16 игр из 18 проведенных и пропустил всего четыре гола.

Статистика для ставок

В середине декабря «Селтик» одолел по пенальти «Рейнджерс» в финале Кубка Лиги, завершив основное время со счетом 3:3

А в этом чемпионате «кельты» при своих фанах разгромил «рейнджеров» со счетом 3:0

«Селтик» не проигрывает «Рейнджерс» вот уже в семи матчах, выиграв пять из них

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Селтик» букмекеры дают коэффициент 2.30. Ничья оценена в 3.64, а победа «Рейнджерс» оценена в 2.92.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.69 и 2.08 соответственно.

Прогноз: Не исключаем, что команды повторят свой недавний поединок в финале Кубка лиги и смогут огорчить друг друга, и выдадут верховой исход.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.98.

Прогноз: И также ждем, что победитель определен не будет и оппоненты пополнят свои копилки одним пунктом.

Ставка: ничья за 3.64.