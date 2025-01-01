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    Антонио: Благодарен, что жив, скоро я вернусь на поле

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    Форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио высказался о ДТП, в которое попал 7 декабря.

    Майкл Антонио
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    Майкл Антонио

    «Каждый год примерно в это время меня спрашивают, за что я благодарен, и каждый год я с трудом подбираю нужные слова. Но в этом году я точно знаю, за что я благодарен — за то, что я жив.

    Я осознал, что много лет принимал жизнь как должное. Я строил планы на следующий день, на следующий год, всегда предполагая, что завтрашний день гарантирован. Я видел, как уходили из жизни близкие друзья, был свидетелем того, как другие оказывались на грани смерти, но даже тогда я не до конца понимал, как драгоценна жизнь.

    То, что я недавно пережил, открыло мне глаза. Жизнь хрупка, важен каждый миг. Я благодарен Богу за то, что он дает мне силы продолжать идти вперед и позволяет мне все еще быть здесь.

    Спасибо службам неотложной помощи, Национальной службе здравоохранения, санитарной авиации, сотрудникам больниц и "Вест Хэму" — медицинскому штабу, руководству, персоналу, моим товарищам по команде и замечательным болельщикам. Честно говоря, я не справился бы без вас. Благодарю вас от всего сердца. Моим близким, которые были рядом со мной — я не могу выразить, как много вы для меня значите.

    Наконец, спасибо всему футбольному сообществу за всю любовь и поддержку. Это действительно много значило для меня. Я люблю вас и бесконечно благодарен каждому из вас. С новым годом, скоро я вернусь на поле», — написал Антонио на своей странице в социальной сети.

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    Ранее была информация, что Антонио может пропустить из-за травм, полученных во время ДТП. Вчера ямайский футболист был выписан из больницы.

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