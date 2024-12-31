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    В России официально покажут матчи ЧМ-2026 по футболу

    Футбол ЧМ-2026 Футбол на ТВ
    «Матч ТВ» покажет матчи чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин.

    Трофей чемпионата мира по футболу
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    Трофей чемпионата мира по футболу

    «Самый масштабный чемпионат мира по футболу в истории. Впервые чемпионат мира пройдёт в трёх странах и впервые в финальном этапе примут участие 48 сборных. Благодаря изменению формата турнира количество матчей увеличилось более чем в полтора раза, до 104 матчей, и все они будут показаны на наших каналах и на цифровых платформах!

    Чемпионат мира по футболу — это такое глобальное событие, которое приковывает внимание не только футбольных болельщиков, а даже тех, кто в иное время спортом особо не интересуется. Весь мир будет обсуждать голы, яркие победы и обидные поражения, колоритных болельщиков и атмосферу футбольного праздника», — приводит слова Тащина «Матч ТВ».

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    • Напомним, что чемпионат мира 2026-го года стартует 11-го июня и завершится 19-го июля. Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде.

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