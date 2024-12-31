«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: счет матча 0:2, обзор голов

на своем поле проиграл(0:2) в матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

Все голы «сороки» забили в 1-м тайме. Уже на 4-й минуте встречи нападающий «Ньюкасла» Александер Исак открыл счет, а на 19-й минуте Жоэлинтон удвоил преимущество гостей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 0:2 Голы: 0:1 Александер Исак (4'), 0:2 Жоэлинтон (19') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Маттейс де Лигт (Антони, 83'), Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес (Лени Йоро, 65'), Нуссайр Мазрауи, Диогу Далот, Каземиро (Алехандро Гарначо, 64'), Кристиан Эриксен, Амад Диалло, Джошуа Зиркзее (Кобби Майну, 33'), Расмус Хёйлунн Ньюкасл: Мартин Дубравка, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер, Киран Триппьер (Тино Ливраменто, 58'), Джейкоб Мёрфи (Харви Льюис Барнс, 85'), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Льюис Холл, Энтони Гордон (Джозеф Уиллок, 85'), Александер Исак, Жоэлинтон Предупреждения: Лисандро Мартинес (61'), Фабиан Шер (81')

После этого матча «Ньюкасл» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе, а «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й позиции с 22 баллами.