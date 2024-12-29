Слот ответил на вопрос о контрактах Салаха, ван Дейка и Трента

Главный тренервысказался о будущем в команде

«Если бы что-то изменилось, это точно не тот момент, чтобы объявлять об этом. В целом я не обсуждаю ситуации с контрактами. Было бы неожиданно, если бы именно я сообщил о продлении одного из них! Продолжайте спрашивать, это ваша работа, но, скорее всего, вы не получите ответа.

Очевидно, что с 1 января, возможно, для вас, прессы, что-то изменится, но они постоянно ведут переговоры с клубом. Посмотрим, что будет дальше. Пока они играют так, как сейчас, главный тренер доволен», — приводит слова Слота Daily Mail.

Напомним, что контракты всех этих футболистов рассчитано до конца текущего сезона.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.