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    Слот ответил на вопрос о контрактах Салаха, ван Дейка и Трента

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о будущем в команде Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Если бы что-то изменилось, это точно не тот момент, чтобы объявлять об этом. В целом я не обсуждаю ситуации с контрактами. Было бы неожиданно, если бы именно я сообщил о продлении одного из них! Продолжайте спрашивать, это ваша работа, но, скорее всего, вы не получите ответа.

    Очевидно, что с 1 января, возможно, для вас, прессы, что-то изменится, но они постоянно ведут переговоры с клубом. Посмотрим, что будет дальше. Пока они играют так, как сейчас, главный тренер доволен», — приводит слова Слота Daily Mail.

    Напомним, что контракты всех этих футболистов рассчитано до конца текущего сезона.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

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