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    Кечинов: Для меня сейчас Угальде — номер один в РПЛ

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    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о прогрессе нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    Угальде забил 15 мячей в 18 матчах и возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата России.

    «Для меня лучший игрок первой части чемпионата — это Угальде. У меня было два кандидата — он и Батраков, но выбрал именно костариканца. Во‑первых, он забил больше всех голов в чемпионате, принес много пользы "Спартаку".

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    Помимо своих голов, он выполняет много черновой работы. Во‑вторых, да, Батраков очень ярко проявил в этом сезоне, но в концовке первой части чемпионата пропал, как и весь "Локомотив".

    Для меня сейчас Угальде номер один в нашем чемпионате», — приводит слова Кечинова «Матч ТВ».

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