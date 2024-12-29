«Эвертон» — «Ноттингем Форест»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 19-го тура английского чемпионатана выезде переигралсо счетом 2:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Крис Вуд и Морган Гиббс-Уайт.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Ноттингем Форест 0:2 Голы: 0:1 Крис Вуд (15'), 0:2 Морган Гиббз-Уайт (61') Эвертон: Джордан Пикфорд, Эшли Янг (Нэйтан Паттерсон, 68'), Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Орел Мангала, Идрисса Гана Гейе (Доминик Калверт-Льюин, 68'), Абдулайе Дукуре, Джек Харрисон (Йеспер Линдстрём, 46'), Армандо Броя (Бету, 75'), Илиман Ндиайе Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс (Харри Тоффоло, 82'), Морато, Никола Миленкович, Рамон Соса (Вийи Боли, 69'), Морган Гиббз-Уайт (Жота Силва, 76'), Николас Домингес, Эллиот Андерсон (Джеймс Уорд-Праус, 82'), Ола Эйна, Крис Вуд (Тайво Авонийи, 76'), Энтони Эланга Предупреждения: Джеймс Тарковски (8'), Идрисса Гана Гейе (47'), Джеррэд Брэнтуэйт (54'), Джордан Пикфорд (65'), Вийи Боли (70')

У «Нотиингема» теперь 37 очков и второе место в турнирной таблице. В активе «Эвертона» 17 баллов и 16-я строчка.

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В параллельной игре «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью 2:2.

На голы Рауля Хименеса и Харри Уилсона гости ответили точными ударами Эванилсона и Данго Уаттара.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Борнмут 2:1 Голы: 1:0 Рауль Хименес (40'), 1:1 Эванилсон (52'), 2:1 Гарри Уилсон (73'), 2:2 Данго Уаттара (90') Фулхэм: Бернд Лено, Исса Диоп, Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Тимоти Кастань, Энтони Робинсон, Саша Лукич (Джошуа Кинг, 90'), Андреас Перейра (Томас Кейрни, 70'), Гарри Уилсон (Адама Траоре, 79'), Рауль Хименес (Родриго Мунис, 69'), Алекс Айуоби (Эмиль Смит-Роу, 90') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Милош Керкез, Илья Забарный, Джеймс Хилл (Максимилиан Ааронс, 83'), Райан Кристи, Дэвид Брукс (Данго Уаттара, 64'), Льюис Кук, Филип Биллинг (Энес Унал, 74'), Эванилсон (Ben Winterburn, 83'), Энтойн Семеньо, Дин Хейзен Предупреждения: Филип Биллинг (39'), Райан Кристи (43'), Энес Унал (83'), Йоаким Андерсен (84')

«Борнмут» набрал 30 очков и поднялся на шестое место. В активе «Фулхэма» 29 баллов и восьмая строчка.