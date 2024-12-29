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    Конте считает, что в Серии А вырос уровень игры

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    Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался об уровне игры в Серии А.

    Антонио Конте — главный тренер «Наполи»
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    Антонио Конте — главный тренер «Наполи»

    «Уровень вырос, по сравнению с английской лигой нам не хватало интенсивности, тогда как сегодня она сильно возросла, а ещё у нас есть тактика, которую я считаю намного лучше, чем за границей. Произошла эволюция во многих аспектах, как тренеров, так и видения футбола, и вы можете видеть это и в Европе.

    Против итальянской команды сложно играть. "Фиорентина" сыграла в двух финалах подряд, "Аталанта" победила в Лиге Европы, "Интер" играл в финале Лиги чемпионов, пять команд в Лиге чемпионов — всё это признаки того, что Италия продвинулась вперёд, и это более красивая и сложная лига. Всегда было трудно противостоять итальянцам, но сегодня мы очень сильно выросли, и наш бренд всегда был важен в мире», — приводит слова Конте Milan News.

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