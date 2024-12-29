Конте считает, что в Серии А вырос уровень игры

Главный тренервысказался об уровне игры в Серии А.

«Уровень вырос, по сравнению с английской лигой нам не хватало интенсивности, тогда как сегодня она сильно возросла, а ещё у нас есть тактика, которую я считаю намного лучше, чем за границей. Произошла эволюция во многих аспектах, как тренеров, так и видения футбола, и вы можете видеть это и в Европе.

Против итальянской команды сложно играть. "Фиорентина" сыграла в двух финалах подряд, "Аталанта" победила в Лиге Европы, "Интер" играл в финале Лиги чемпионов, пять команд в Лиге чемпионов — всё это признаки того, что Италия продвинулась вперёд, и это более красивая и сложная лига. Всегда было трудно противостоять итальянцам, но сегодня мы очень сильно выросли, и наш бренд всегда был важен в мире», — приводит слова Конте Milan News.

«Наполи» занимает 3-е место в таблице Серии А с 38-ю очками в активе, отставая от «Аталанты» (1-я строчка) на 3 балла.