В «Пари НН» заявили о доверии к Гончаренко

Гендиректор «Пари НН»отметил, что в клубе доверяют. Сейчас не стоит вопрос о возможной отставке главного тренера.

«Кто бы ни возглавлял "Пари НН", пока он тренер, мы полностью этому человеку доверяем. По-другому быть просто не должно. Если есть какие-то претензии к кому-то, мы их друг другу говорим. Но пока человек у руля — у него полный карт-бланш в принятии решений и выстраивании работы, за которую он несёт ответственность. Совет директоров, лично я и, думаю, что Саша, — на 100 процентов доверяем Гончаренко.

Доволен ли он результатом? Мы понимаем, что полностью быть довольным — это абсурд. Так невозможно. Это значит возгордиться. Гордыня — это большой грех. Виктор Михайлович всё понимает. Он трезво смотрит на ситуацию. Он иногда эмоционирует. Но мы считаем, что он ведёт команду в правильном направлении», — цитирует Мелик-Гусейнова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Клуб идет 12-м в таблице РПЛ. «Пари НН» набрал 16 очков в 18 матчах.