ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джан Пьеро ГаспериниForza «Atalanta»! Бергамаски — «темная лошадка», ведущая борьбу за первый титул Серии А
    Все новости спорта

    В «Пари НН» заявили о доверии к Гончаренко

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород
    Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отметил, что в клубе доверяют Виктору Гончаренко. Сейчас не стоит вопрос о возможной отставке главного тренера.

    Виктор Гончаренко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Гончаренко

    «Кто бы ни возглавлял "Пари НН", пока он тренер, мы полностью этому человеку доверяем. По-другому быть просто не должно. Если есть какие-то претензии к кому-то, мы их друг другу говорим. Но пока человек у руля — у него полный карт-бланш в принятии решений и выстраивании работы, за которую он несёт ответственность. Совет директоров, лично я и, думаю, что Саша, — на 100 процентов доверяем Гончаренко.

    Доволен ли он результатом? Мы понимаем, что полностью быть довольным — это абсурд. Так невозможно. Это значит возгордиться. Гордыня — это большой грех. Виктор Михайлович всё понимает. Он трезво смотрит на ситуацию. Он иногда эмоционирует. Но мы считаем, что он ведёт команду в правильном направлении», — цитирует Мелик-Гусейнова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Клуб идет 12-м в таблице РПЛ. «Пари НН» набрал 16 очков в 18 матчах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» продлит свою победную серию?
  • «Лацио» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Останется ли «Интер» на третьем месте?
  • «Кальяри» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли «Торпедо» прервать свою серию поражений?
  • «Торпедо» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 28 декабря
  • Сегодня в 23:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лацио — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кальяри — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Порту — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ювентус — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры