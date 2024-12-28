Ловчев назвал лучшую тройку нападения в нынешнем сезоне РПЛ

Экс-футболистзаявил, что тройка нападения «красно-белых» — лучшая в российской Премьер-лиге.

«Угальде, Барко и Бонгонда на данный момент являются лучшей тройкой нападения в нашей стране.

Причем, заметьте, когда Бонгонда только приехал, для меня он был звездой, но потом он перестал попадать в основной состав. Вдруг Бонгонда вновь начинает забивать голы вместе с Угальде. В этом есть огромная заслуга именно главного тренера команды Деяна Станковича. Бонгонда рассказал, что он вселил в него уверенность. Воскрешение этого футболиста — дело рук Станковича», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

«Спартак» занимает 3-е место в таблице российской Премьер-лиги с 37-ю очками в активе. Нападающий команды Манфред Угальде возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ. Форвард забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.