В «Локомотиве» сообщили о поиске «футбольного киллера»

Спортивный директор московского «Локомотива»заявил, что во время зимней паузы клуб постарается приобрести нападающего.

«У нас в обойме есть два форварда: Воробьев и Сулейманов. Первый проводит свой лучший сезон по статистике, а второй — лучший бомбардир Кубка.

Но нам нужен еще один форвард — футбольный киллер, который будет постоянно реализовывать те моменты, которые мы создаем.

Напрашивается его приобретение или развитие такого форварда внутри собственной системы», — приводит слова Ульянова Sport24.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.