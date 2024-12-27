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    В «Локомотиве» сообщили о поиске «футбольного киллера»

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    Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что во время зимней паузы клуб постарается приобрести нападающего.

    Дмитрий Воробьев
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    Дмитрий Воробьев

    «У нас в обойме есть два форварда: Воробьев и Сулейманов. Первый проводит свой лучший сезон по статистике, а второй — лучший бомбардир Кубка.

    Но нам нужен еще один форвард — футбольный киллер, который будет постоянно реализовывать те моменты, которые мы создаем.

    Напрашивается его приобретение или развитие такого форварда внутри собственной системы», — приводит слова Ульянова Sport24.

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