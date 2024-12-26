Мареска поддержал Гвардиолу на фоне его критики

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    Наставник «Челси» Энцо Мареска дал оценку игре «Манчестер Сити» в текущем сезоне.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Пеп абсолютно спокоен и прекрасно понимает, что происходит. Если вы разбираетесь в футболе, вы видите, что с таким количеством травм это ненормальная ситуация. Но единственное, что мы знаем о футболе, — это то, что люди всегда ждут, когда случится что-то плохое, чтобы они могли порадоваться этому.

    Когда ты видишь, как кто-то добивается успеха сезон за сезоном, в тот момент, когда у него начинаются трудности, люди любят говорить: "Ага, вот видите, он недостаточно хорош". Но я думаю, что так поступать неправильно», — цитирует Мареску Daily Mail.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» идет только на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

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