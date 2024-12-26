Агент Барбоза: Важно понимать, какие полномочия будут у нового спортивного директора «Спартака»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном назначениина пост спортивного директора

Сообщалось, что Кагигао уже прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

В настоящее время Кагигао возглавляет отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

«Важно понимать, что в "Спартака" сейчас стоит вопрос не столько имени нового спортивного директора, сколько полномочий, которыми будет наделен человек на этой должности.

В прошлом сезоне мы видели, что человек, который берет на себя ответственность за спортивную политику клуба, редко располагает достаточными полномочиями для ее определения. Поэтому придется подождать и посмотреть, как будут развиваться события», — приводит слова Барбозы «Р-Спорт».

Напомним, в ноябре «Спартак» прекратил сотрудничество с Томашем Амаралом. Португалец занимал пост спортивного директора красно-белых с декабря 2023 года.