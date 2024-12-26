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    Агент Барбоза: Важно понимать, какие полномочия будут у нового спортивного директора «Спартака»

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    Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном назначении Франсиса Кагигао на пост спортивного директора «Спартака».

    Франсис Кагигао
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    Франсис Кагигао

    Сообщалось, что Кагигао уже прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

    В настоящее время Кагигао возглавляет отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».

    «Важно понимать, что в "Спартака" сейчас стоит вопрос не столько имени нового спортивного директора, сколько полномочий, которыми будет наделен человек на этой должности.

    В прошлом сезоне мы видели, что человек, который берет на себя ответственность за спортивную политику клуба, редко располагает достаточными полномочиями для ее определения. Поэтому придется подождать и посмотреть, как будут развиваться события», — приводит слова Барбозы «Р-Спорт».

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