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    Испанец Кагигао согласился занять пост спортивного директора «Спартака»

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    Руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао станет новым спортивным директором «Спартака».

    Фрэнсис Кагигао
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    Фрэнсис Кагигао

    По информации Sport24, Кагигао уже прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

    «Вчера Кагигао попрощался с "Галатасараем" и вечером выехал в Россию для переговоров со "Спартаком". Сейчас он уже находится в Москве и общается с клубом.

    Стороны планируют заключить долгосрочное соглашение. Если не случится чего-то экстраординарного, "Спартак" должен объявить о назначении Кагигао до конца этого года.

    Вместе с испанцем в "Спартак" придут два помощника-скаута. Первый — работает на европейском рынке, второй — специалист по Латинской Америке», — сказал источник издания.

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