Испанец Кагигао согласился занять пост спортивного директора «Спартака»

Руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая»станет новым спортивным директором

По информации Sport24, Кагигао уже прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

«Вчера Кагигао попрощался с "Галатасараем" и вечером выехал в Россию для переговоров со "Спартаком". Сейчас он уже находится в Москве и общается с клубом.

Стороны планируют заключить долгосрочное соглашение. Если не случится чего-то экстраординарного, "Спартак" должен объявить о назначении Кагигао до конца этого года.

Вместе с испанцем в "Спартак" придут два помощника-скаута. Первый — работает на европейском рынке, второй — специалист по Латинской Америке», — сказал источник издания.

Напомним, в ноябре «Спартак» прекратил сотрудничество с португальцем Томашем Амаралом. Португалец занимал пост спортивного директора красно-белых с декабря 2023 года.