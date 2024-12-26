Алдонин считает Глушенкова лучшим игроком России в 2024 году

Бывший полузащитник сборной Россииназвал лучших игроков России в 2024 году.

«Если брать вторую часть прошлого сезона и первую этого, то лучшим футболистом России в 2024 году я бы назвал Глушенкова. В "Локомотиве" он очень здорово себя проявлял и после перехода в "Зенит" сразу прекрасно дебютировал. Уровень мастерства у него присутствует. Если бы не несколько травм в нынешнем сезоне, то он продолжил бы в том же духе.

Но я бы отметил еще Батракова. В этом сезоне Алексей очень ярко заявил себе», — цитирует Алдонина «Матч ТВ».

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Глушенков провел 10 матчей в текущем сезоне, в которых забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.