Мареска: Мы довольны Энцо Фернандесом, он растет как лидер

Главный тренердал комментарий по поводу игры хавбека команды

«Мы очень довольны Энцо. В матче с "Эвертоном" (0:0) он снова показал, что справляется очень хорошо. В течение часа он играл на позиции опорного полузащитника с Мойсесом Кайседо, затем на последние полчаса мы выдвинули его выше и поставили Мало Густо рядом с Мойсесом, чтобы немного изменить ситуацию, и я чувствую, что на обеих позициях он играет хорошо.

Так что он очень помогает нам, а также растёт как лидер, так что мы довольны Энцо», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

Календарь и таблица АПЛ

В нынешнем сезоне АПЛ Фернандес провел 16 матчей, в которых смог забить три мяча и сделал четыре результативные передачи.