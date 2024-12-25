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    Мареска: Мы довольны Энцо Фернандесом, он растет как лидер

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска дал комментарий по поводу игры хавбека команды Энцо Фернандеса.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Мы очень довольны Энцо. В матче с "Эвертоном" (0:0) он снова показал, что справляется очень хорошо. В течение часа он играл на позиции опорного полузащитника с Мойсесом Кайседо, затем на последние полчаса мы выдвинули его выше и поставили Мало Густо рядом с Мойсесом, чтобы немного изменить ситуацию, и я чувствую, что на обеих позициях он играет хорошо.

    Так что он очень помогает нам, а также растёт как лидер, так что мы довольны Энцо», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

    Календарь и таблица АПЛ

    В нынешнем сезоне АПЛ Фернандес провел 16 матчей, в которых смог забить три мяча и сделал четыре результативные передачи.

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