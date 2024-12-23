Слуцкий: Ради работы в «Рубине» отказался от предложений в Европе

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа»признался, что не жалеет о том, что работал в казанском

В сезоне-2021/2022 «Рубин» под руководством Слуцкого вылетел из РПЛ.

«Да, агент был не в восторге от того, что я решил возглавить "Рубин". У меня было несколько европейских вариантов.

Анчелотти сказал: "Таких тренеров, как я, пять в мире. Топовых команд в мире 15, на которые я готов. Рано или поздно они уволят тренера и придут ко мне".

Почему пошел в "Рубин", который на тот момент боролся за выживание? Я тебе могу сказать: время с моего начала работы в "Рубине" до отъезда игроков самое счастливое в моей тренерской деятельности. Не самое успешное, не самое продуктивное, а самое счастливое.

У каждого человека на разных жизненных этапах есть разные жизненные запросы. Условно, когда я приходил в ЦСКА, мне было вообще не интересно, что вокруг, насколько сильно давление. Мне хотелось добиться результата, поиграть в Лиге чемпионов, поработать с топовыми игроками.

На этапе перехода в "Рубин" мне настолько хотелось ощущения внутреннего комфорта и счастья — от работы, от ситуации, от обстановки. Ты не представляешь.

Когда я утром просыпался и ехал на базу, у меня была улыбка как у чеширского кота, потому что я предвкушал. Мне нравилось все. От заезда на базу и первых ступенек и встречи с дядей Сашей, который стоял на ресепшене перед любой тренировкой. Это было самое счастливое время. И апофеоз этого счастливого времени, этого счастья — это был мой 50-летний юбилей, на котором ты тоже был. Согласись, это было мероприятие, и то, что сделала пресс-служба "Рубина", когда все футболисты команды пели. Ты можешь заставить футболистов петь? Они это сделали просто потому, что суперхорошо относились ко мне, и только для меня. Это апофеоз моего счастья.

Вот это 50-летие, наверное, самый счастливый день в моей жизни. Когда праздновали, сколько было людей, какие были фильмы, какая была атмосфера и все прочее. Даже если посмотреть, что было дальше, все равно у меня чувство счастья перевешивает то, что случилось в эти последние два месяца и как дальше развивалась ситуация.

Новогодний клип «Рубина» с участием Леонида Слуцкого (2022 год)

Ты должен отмеривать жизнь тренера и футболиста по его достижениям. Не по тому, сколько голов он забил в свои ворота, сколько матчей подряд Акинфеев пропустил в Лиге чемпионов. Ты должен концентрироваться сколько Акинфеев отыграл матчей в Лиге чемпионов, в национальной сборной, сколько трофеев он выиграл.

Все всегда судят по заслугам, а не по этому. И то же самое жизнь. Ты помнишь по счастью, а не по тому, что где-то что-то не получилось. Потому что в самый трудный момент ты вспоминаешь счастливые времена.

Я бы не хотел время в "Рубине" ни отдать, ни променять, ничего. Я на тот момент в "Рубине" нуждался именно в этом, и это я и получил», — сказал Слуцкий в интервью Нобелю Арустамяну.