Симеоне: «Атлетико» пришлось помучиться

Наставник «Атлетико»высказался о матче 18-го тура Ла Лиги против «Барселоны». Мадридский клуб одолел соперника со счетом 2:1.

«Не стану лукавить, я счастлив. Нам пришлось помучиться, "Барселона" очень хороша, постоянно атакует. Несколько футболистов отлично сыграли в защите, в особенности Ян Облак. Благодаря этому мы выжили.

Во втором тайме мы стали играть лучше. У "Барселоны" было много моментов, но богиня удачи помогла нам выстоять. Когда так много атакуешь, можешь запутаться, мы проявили терпение и воспользовались контратакой, Серлот забил отличный гол.

Я не сомневаюсь в том, что "Барселона" не заслужила проиграть все те игры, которые проиграла. У нее было много моментов в матчах с "Леганесом" и "Лас-Пальмасом", но таков футбол. Когда мяч не идет в ворота, начинаются проблемы», — приводит слова Симеоне Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» с 41 очком поднялся на первое место в турнирной таблице, «Барселона» с 38 очками — на второй строчке.