Владелец «Милана» назначил Ибрагимовича на пост советника

Владелецрассказал о назначениина пост советника в клубе.

«Большинство людей наверняка сочли его назначение "показательным" или подумали обо мне как о владельце, любящем знаменитостей. Всё совсем наоборот: я ищу людей мирового класса, которые могут сделать нас лучше.

С помощью Златана я хотел сказать, что мы будем действовать по-другому, потому что существует потребность в инновациях для лучшего управления этими ресурсами. Поэтому я нанял его для RedBird (инвестиционный фонд RedBird Capital Partners) в качестве операционного партнёра и старшего советника по вопросам в Милане», — приводит слова Кардинале Milan News.

«Милан» занимает 8-е место в таблице Серии А с 26-ю очками в активе после 16-и туров.