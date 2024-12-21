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    Гол Рейндерса принес «Милану» победу в матче с «Вероной»

    «Верона» — «Милан»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Верона Милан
    В матче 17-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде переиграл «Верону» со счетом 1:0.

    Тиджани Рейндерс
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    Тиджани Рейндерс

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Тиджани Рейндерс на 56-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Милан 0:1
    Гол: 0:1 Тейьяни Рейндерс (56') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович (Флавьюс Данильюк, 46'), Диего Коппола, Даниэле Гиларди, Джексон Тшатшуа, Реда Белахьяне (Каспер Тенгстедт, 80'), Ондрей Дуда, Дарко Лазович (Даниэль Москера, 73'), Томаш Суслов, Григорис Кастанос (Суат Сердар, 59'), Амин Сарр (Дайлон Ливраменту, 46') Милан: Мик Меньян, Малик Тшау, Тейьяни Рейндерс, Самуэль Чуквезе (Давиде Калабрия, 70'), Юссуф Фофана, Филиппо Терраччано, Маттео Габбиа, Тэмми Абрахам, Рафаэл Леау (Тео Эрнандес, 32'), Alejandro Jimenez, Эмерсон Роял (Фикайо Томори, 88') Предупреждения: Эмерсон Роял (25'), Павел Давидович (35')

    Календарь и таблица Серии А

    В активе «Милана» теперь стало 26 очков и седьмое место в турнирной таблице. На счету «Вероны» осталось 15 баллов и 17-я строчка.

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