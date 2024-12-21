ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей БатраковЗасияли на небосклоне. Топ-5 открытий первой половины РПЛ
    Все новости спорта

    «Жирона» разгромила «Вальядолид»

    «Жирона» — «Вальядолид»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Вильярреал Жирона
    В матче 18-го тура испанской Примеры «Жирона» в родных стенах переиграла «Вальядолид» со счетом 3:0.

    «Жирона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Жирона»

    В первом тайме смогли отличиться Давид Лопес и Абель Руис, а во второй половине встречи забил Арно Данжума.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Вальядолид 3:0
    Голы: 1:0 Давид Лопес (31'), 2:0 Абель Руис (39'), 3:0 Арно Данжума (82') Предупреждения: Абель Руис (24'), Иван Санчес (30'), Мигель Гутьеррес (54'), Иван Мартин (60')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Жирона» смогла набрать 25 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. У «Вальядолида» осталось 12 баллов и предпоследняя строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Барселона» и «Атлетико» определить сильнейшего?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Усик снова побьет Фьюри и сохранит 3 титула?
  • Усик — Фьюри. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Выбьет ли «Вилла» из топ-5 «Манчестер Сити»?
  • «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 21 декабря
  • Сегодня в 20:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Усик — Фьюри
  • Бои
  • Завтра в 01:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лечче — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Байер — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры