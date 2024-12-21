«Жирона» — «Вальядолид»: счет матча 3:0, обзор голов

В первом тайме смогли отличиться Давид Лопес и Абель Руис, а во второй половине встречи забил Арно Данжума.
Футбол. Испания. Примера
Жирона — Вальядолид 3:0
Голы: 1:0 Давид Лопес (31'), 2:0 Абель Руис (39'), 3:0 Арно Данжума (82') Предупреждения: Абель Руис (24'), Иван Санчес (30'), Мигель Гутьеррес (54'), Иван Мартин (60')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Жирона» смогла набрать 25 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. У «Вальядолида» осталось 12 баллов и предпоследняя строчка.