«Ноттингем Форест» одолел «Брентфорд», а «Вест Хэм» сыграл вничью с «Брайтоном»

Завершились два матча 17-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Ноттингем Форест» уверенно обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0.

В составе «красных» голы записали на свой счет Ола Айна на 38-й минуте и Энтони Эланга на 51-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Ноттингем Форест 0:2 Голы: 0:1 Ола Эйна (38'), 0:2 Энтони Эланга (51') Брентфорд: Марк Флеккен, Кристоффер Аер (Мадс Роэрслев, 67'), Нэйтан Коллинз, Бен Ми, Витали Янельт (Paris Maghoma, 67'), Кристиан Нергор, Миккель Дамсгор, Кин Льюис-Поттер, Брайан Мбемо, Йоан Висса, Кевин Шаде (Фабиу Карвалью, 81') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс (Харри Тоффоло, 90'), Морато, Мурилло, Никола Миленкович, Каллум Хадсон-Одои, Эллиот Андерсон (Николас Домингес, 64'), Морган Гиббз-Уайт (Жота Силва, 75'), Ола Эйна, Крис Вуд (Тайво Авонийи, 90'), Энтони Эланга (Райан Йейтс, 64') Предупреждения: Мурилло (27'), Бен Ми (40'), Морган Гиббз-Уайт (55'), Йоан Висса (57'), Жота Силва (79'), Николас Домингес (84'), Миккель Дамсгор (87')

После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе. «Брентфорд» — на 12-й позиции с 23 баллами.

Календарь и таблица АПЛ

В параллельном матче «Вест Хэм» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1).

Единственный гол у гостей забил Матс Виффер на 51-й минуте. «Вест Хэм» отыгрался на 58-й минуте благодаря точному удару Мохаммеда Кудуса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Брайтон энд Хоув Альбион 1:1 Голы: 0:1 Матс Виффер (51'), 1:1 Мохаммед Кудус (58') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Ван-Биссака, Константинос Мавропанос (Жан-Клер Тодибо, 46'), Макс Килман, Эмерсон (Владимир Цоуфаль, 71'), Эдсон Альварес (Родригес Гидо, 90'), Лукас Пакета (Oliver Scarles, 71'), Мохаммед Кудус, Джаррод Боуэн, Никлас Фуллкруг (Крисенсио Саммервилл, 57'), Tomas Soucek Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке, Йоэл Велтман (Тарик Лампти, 68'), Жоао Педро, Каору Митома (Эван Фергюсон, 85'), Браян Груда (Янкуба Минте, 67'), Матс Виффер (Ясин Аяри, 56'), Карлос Балеба, Жоржиньо Рюттер (Хулио Энсисо, 68') Предупреждения: Лукас Пакета (17'), Константинос Мавропанос (35'), Йоэл Велтман (45 + 3'), Первис Эступинан (84')

«Молотобойцы» занимают 14-е место в таблице АПЛ с 20-ю очками в активе, а «Брайтон» — на 9-й строчке с 25-ю баллами.