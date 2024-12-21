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    Роберт Левандовский «Барселона» — «Атлетико». Онлайн
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    «Байер» разгромил «Фрайбург», Патрик Шик оформил покер

    «Байер» — «Фрайбург»: счет матча 5:1, обзор голов

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    «Байер» одержал победу над «Фрайбургом» (5:1) в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги.

    Патрик Шик оформил покер в ворота «Фрайбурга»
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    Патрик Шик оформил покер в ворота «Фрайбурга»

    В составе хозяев покер оформил нападающий Патрик Шик, который отличился на 45+1-й минуте, 67-й, 74-й и 77-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Флориан Вирц.

    Единственный гол у «Фрайбурга» забил Винченцо Грифо на 55-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Фрайбург 5:1
    Голы: 1:0 Патрик Шик (45 + 1'), 2:0 Флориан Вирц (51'), 2:1 Винченцо Грифо (55'), 3:1 Патрик Шик (67'), 4:1 Патрик Шик (74'), 5:1 Патрик Шик (77') Байер: Лукаш Градецки, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Пьеро Инкапье (Жануэль Белосьян, 83'), Жереми Фримпонг (Артур, 80'), Алехандро Гримальдо (Норди Мукиэле, 80'), Эксекиэль Паласиос, Гранит Джака, Нейтан Телла (Мартен Терье, 69'), Флориан Вирц, Патрик Шик (Алейш Гарсия, 80') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кристиан Гюнтер, Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Лукас Кюблер (Maximilian Rosenfelder, 75'), Винченцо Грифо, Рицу Доан (Мерлин Рёль, 58'), Патрик Остерхаге (Кильянн Сильдийя, 75'), Максимилиан Эггештайн (Николас Хефлер, 85'), Михаэль Грегорич (Junior Adamu, 75'), Лукас Хёлер Предупреждения: Лукас Кюблер (24'), Патрик Шик (78'), Мерлин Рёль (90 + 1')

    После этого матча «Байер» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 32 очками в активе. «Фрайбург» — на 8-й позиции с 24 баллами.

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