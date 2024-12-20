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    «Верона» — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Верона Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Поединок 17-го тура итальянской Серии А между «Вероной» и «Миланом» состоится 20 декабря на поле стадиона «Марк Антонио Бентегоди». Начало игры в 22:45 по мск.

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    После серии из четырех поражений «Верона» все же смогла изменить ситуацию. В прошлом туре хозяева со счетом 3:2 на выезде обыграли «Парму». Веронцы повели в счете 3:1 к концу матча и пропущенный мяч на 90-й минуте никак не смог повлиять на результат. Эта победа позволила «Вероне» выйти из зоны вылета. «Мастифы» набрали 15 очков, благодаря чему обошли «Кальяри» на один пункт.

    «Милан» не может выиграть второй тур подряд. Сначала «россонери» не справились с «Аталантой» и проиграли 1:2, а после этого команда на своем поле не смогла добиться победы над «Дженоа» и довольствовалась нулевой ничьей. Сейчас «Милан» выпадает из первой четверки. Коллектив Паулу Фонсеки занимает 8-е место с 23 очками на счету.

    Прогнозы и ставки

    Ожидаемо «Милан» является фаворитом встречи. После двух матчей без побед в турнире «россонери» будут играть только на победу.

    • Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 5.80 на «Верону», 4.20 на ничью, 1.61 на «Милан».

    • На LiveSport.Ru ждут от «Милана» уверенной игры и результативности. Редакция сайта выпустила прогноз с коэффициентом 2.55.

    • У ИИ свое видение итогового результата, поскольку он прогнозирует победу «Вероны» со счетом 4:3.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Верона» — «Милан» и других поединков итальянской Серии А смотрите на сайте LiveCup.Run.

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