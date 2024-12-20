«Милан» может уволить Фонсеку и назначить экс-тренера «Зенита»

в ближайшее время может быть уволен с поста главного тренера

Руководство «Милана» разочаровано результатами команды под руководством португальца, сообщает Football Italia.

В «Милане» рассматривают кандидатуры как минимум трех тренеров на случай увольнения Фонсеки.

По данным источника речь идет о Роберто Манчини, Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри, который работал в «Милане» с 2010 по 2014 год.

Манчини, известный в России по работе с «Зенитом», осенью был уволен из сборной Саудовской Аравии.

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А после 15 туров.

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Напомним, Фонсека возглавил «Милан» перед началом текущего сезона.