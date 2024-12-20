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    Кирьяков считает, что у Угальде него нет тех качеств, которые ценятся в Англии

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    Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в английскую Премьер-лигу.

    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»
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    Манфред Угальде — нападающий «Спартака»

    Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к игроку «красно-белых».

    «Да в СМИ много чего появляется… Кто-то запускает какие-то моменты. Во многом благодаря таким "уткам" начинается какая-то движуха. Но я не думаю, что форвард, который проявил себя пока только на дистанции одной части сезона РПЛ мог заинтересовать английские клубы. В целом, всё-таки у него нет тех качеств, которые ценятся в Англии.

    Вы назвали "Сити", "Арсенал"… Там впереди играют более мощные и здоровые люди. Большие клубы, конечно, будут задаваться вопросом: если игрок проявляет себя хорошо в России, сможет ли он так же выступать в Англии? Так что я скорее считаю эту информацию слухом», — приводит слова Кирьякова «Евро-Футбол.Ру».

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    • В нынешнем сезоне Угальде провел за «Спартак» 18 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.

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