Кирьяков считает, что у Угальде него нет тех качеств, которые ценятся в Англии

Экс-форвард сборной Россиивысказался о возможном переходе нападающегов английскую Премьер-лигу.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к игроку «красно-белых».

«Да в СМИ много чего появляется… Кто-то запускает какие-то моменты. Во многом благодаря таким "уткам" начинается какая-то движуха. Но я не думаю, что форвард, который проявил себя пока только на дистанции одной части сезона РПЛ мог заинтересовать английские клубы. В целом, всё-таки у него нет тех качеств, которые ценятся в Англии.

Вы назвали "Сити", "Арсенал"… Там впереди играют более мощные и здоровые люди. Большие клубы, конечно, будут задаваться вопросом: если игрок проявляет себя хорошо в России, сможет ли он так же выступать в Англии? Так что я скорее считаю эту информацию слухом», — приводит слова Кирьякова «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Угальде провел за «Спартак» 18 матчей в рамках российской Премьер-лиги, забил 15 голов и сделал 2 голевые передачи.