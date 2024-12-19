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    Вирджил ван Дейк«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Дубль Тонали помог «Ньюкаслу» переиграть «Брентфорд» в четвертьфинале Кубка лиги

    «Ньюкасл» — «Брентфорд»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Ньюкасл Брентфорд
    В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» разобрался с «Брентфордом» со счетом 3:1.

    Сандро Тонали
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    Сандро Тонали

    Автором дубля в этой игре стал Сандро Тонали, еще один гол за хозяев на счету Фабиана Шера. За гостей забил Йоан Висса.

    Кубок английской лиги. 1/4 финала
    Ньюкасл — Брентфорд 3:1
    Голы: 1:0 — 9 Тонали, 2:0 — 43 Тонали, 3:0 — 69 Шер, 3:1 — Висса, 90+1.Ньюкасл: Дубравка, Холл (Триппьер, 77), Берн, Шер, Ливраменто, Тонали, Бруно Гимараэс, Жоэлинтон (Уиллок, 46), Мерфи (Барнс, 65), Гордон (Альмирон, 77), Исак (Осула, 77)Брентфорд: Флеккен, Ми, Пиннок (Роэрслев, 14), Коллинз, Карвалью (Мбемо, 61), Шаде (Магома, 74), Айер, Янельт (Дамсгор, 62), Ярмолюк, Льюис-Поттер (Мегома, 74), ВиссаПредупреждения: Шер (17), Коллинз (31), Бруно Гимараэс (38), Ливраменто (45+1)

    Отметим, что «Ньюкасл» смог пробиться в полуфинал Кубка английской лиги.

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