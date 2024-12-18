Мареска прокомментировал положительную допинг-пробу Мудрика

Главный тренер «Челси»поддержал своего подопечного, у которого нашли в допинг-пробе запрещенное вещество.

«У нас есть заявление от клуба. Добавить нечего. Мы поддерживаем Мишу и доверяем ему. Мы предлагаем общую поддержку. Он игрок "Челси". Это мой долг — быть в контакте с ним», — цитирует итальянского специалиста журналист Бен Джейкобс.

До этого Мареска говорил, что отсутствие в заявке 23-летнего футболиста связано с его болезнью. Всего в АПЛ в этом сезоне Мудрик сыграл 7 матчей. Также у него есть 6 игр в Лиге конференций, где он забил 3 гола и сделал 3 ассиста.